المحكمة تصدر حكما على الشخصيات الرئيسية في فضيحة ديه جانغ دونغ في أكتوبر

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ستصدر المحكمة أحكاما على الشخصيات الرئيسية في فضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ" خلال شهر أكتوبر القادم.وأعلنت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الاثنين أنها ستصدر الأحكام على المشتبه بهم، في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 31 أكتوبر، أي بعد حوالي أربع سنوات من توجيه الاتهام إليهم.ومن بين الشخصيات ذات الصلة: "كيم مان بيه" أكبر مساهم في شركة إدارة الأصول "هوا تشون ديه او"، و"يو دونغ كيو" الرئيس السابق لقسم التخطيط في شركة "صونغ نام" للتطوير العقاري.وقد طلب وكلاء النيابة العامة من المحكمة الحكم على "كيم" بالسجن لمدة 12 عاما، وعلى "يو" بالسجن لمدة سبع سنوات. كما طلبوا الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على المحاسب "جونغ يونغ هاك"، والحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على المحامي "نام اوك"، والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على "جونغ مين يونغ" الذي شغل سابقا منصب رئيس فريق المشروع الاستراتيجي لشركة صونغ نام للتطوير العقاري.ويُتهم أولئك الأشخاص الخمسة بالتواطؤ لمنح "هوا تشون ديه او" ميزة في مشروع تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ"، وتحقيق ربح غير مستحق يبلغ حوالي 788 مليار وون في هذه العملية، مع تكبد خسائر تزيد عن 489 مليار وون لشركة صونغ نام.