واشنطن تُحذّر شركاءها التجاريين من رفع الرسوم الجمركية رغم المحادثات

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حذّر وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" من أن شركاء بلاده التجاريين قد يواجهون رسوما جمركية أعلى بكثير، رغم المفاوضات بحسن نية، حيث من المقرر أن تنتهي فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما في 8 يوليو.وأصدر بيسنت هذا التحذير خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ" الإخبارية أمس الاثنين، حيث قال إن بعض الدول تتفاوض بحسن نية، لكنها يجب أن تدرك أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من تجاوز الحدود بسبب عنادها، فقد تعود الولايات المتحدة إلى مستويات 2 أبريل.وفيما يتعلق بإمكانية تمديد الموعد النهائي، قال بيسنت إن ترامب وحده هو من سيقرر مثل هذه التمديدات.وردا على سؤال حول عدد الشركاء التجاريين الرئيسيين الثمانية عشر الذين تتوقع الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاقيات معهم قبل الموعد النهائي، قال بيسنت إنه يتوقع "سلسلة" من صفقات اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي مع تزايد الضغوط.