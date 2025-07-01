ترامب يجتمع مع فريقه التجاري هذا الأسبوع لتحديد معدلات الرسوم الجمركية

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أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن الرئيس "دونالد ترامب" سوف يجتمع مع فريقه التجاري هذا الأسبوع لتحديد معدلات الرسوم الجمركية على أربع دول لا تتفاوض بحسن نية.وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفيت" بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي.وردا على سؤال حول إمكانية تمديد مهلة 8 يوليو لتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، قالت المتحدثة إن ترامب لا يعتقد أن التمديد ضروري.وكان ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية متبادلة على سلع من جميع أنحاء العالم في أبريل، وعلق معظمها لمدة 90 يوما، داعيا إلى الدخول في محادثات تجارية مع إدارته.وبما أن مهلة التجميد التي تبلغ 90 يوما ستنتهي في 8 يوليو، فسوف يتم فرض رسوم جمركية متبادلة اعتبارا من يوم 9 يوليو في حالة عدم تمديد المهلة.