وفد تدريب عسكري كوري شمالي يغادر إلى روسيا في إطار تعزيز العلاقات

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أفادت بعض التقارير بأن وفدا من أعرق كلية عسكرية في كوريا الشمالية قد غادر البلاد متوجها إلى روسيا، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، غادر الوفد بيونغ يانغ أمس بقيادة "كيم كوم تشول" رئيس جامعة "كيم إيل سونغ" العسكرية، لزيارة الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.ولم تكشف الوكالة عن الغرض من الزيارة، ولكن يبدو أنها تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العسكري الروسية.وكانت آخر زيارة معروفة لكيم إلى روسيا في يوليو 2024، بعد أن وقّعت كوريا الشمالية وروسيا معاهدة للدفاع المشترك في الشهر الأسبق.يذكر أن جامعة "كيم إيل سونغ" العسكرية هي معهد تدريب للضباط العسكريين، وقد تلقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دورات في هذه الجامعة بعد عودته من الدراسة في سويسرا