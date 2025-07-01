الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

وفد تدريب عسكري كوري شمالي يغادر إلى روسيا في إطار تعزيز العلاقات

Write: 2025-07-01 10:19:08

وفد تدريب عسكري كوري شمالي يغادر إلى روسيا في إطار تعزيز العلاقات

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن وفدا من أعرق كلية عسكرية في كوريا الشمالية قد غادر البلاد متوجها إلى روسيا، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، غادر الوفد بيونغ يانغ أمس بقيادة "كيم كوم تشول" رئيس جامعة "كيم إيل سونغ" العسكرية، لزيارة الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
ولم تكشف الوكالة عن الغرض من الزيارة، ولكن يبدو أنها تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العسكري الروسية.
وكانت آخر زيارة معروفة لكيم إلى روسيا في يوليو 2024، بعد أن وقّعت كوريا الشمالية وروسيا معاهدة للدفاع المشترك في الشهر الأسبق.
يذكر أن جامعة "كيم إيل سونغ" العسكرية هي معهد تدريب للضباط العسكريين، وقد تلقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دورات في هذه الجامعة بعد عودته من الدراسة في سويسرا
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;