انخفاض الصادرات الكورية إلى أمريكا والصين في يونيو الماضي

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ارتفعت الصادرات الكورية بنسبة 4.3% في شهر يونيو الماضي لتحقق بعض التعافي، كما سجلت الصادرات من أشباه الموصلات أكبر أداء لها على الإطلاق، وكذلك الصادرات من السيارات، حسب معايير أشهر يونيو، مما أدى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الكورية في يونيو.جاء ذلك على الرغم من انخفاض حجم الصادرات الكورية إلى كل من الولايات المتحدة والصين بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية الإضافية.وأوضح تقرير أصدرته اليوم وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أن قيمة الصادرات في يونيو بلغت 59 مليارا و800 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.وبلغت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات، التي تمثل النسبة الأكبر من الصادرات الكورية، 14 مليارا و970 مليون دولار في يونيو، بارتفاع نسبته 11.6% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل أكبر أداء لها على الإطلاق.أما الصادرات من السيارات فقد بلغت 6 مليارات و300 مليون دولار، بزيادة نسبتها 2.3%، وهو أيضا أكبر أداء حسب معايير أشهر يونيو.ورغم انخفاض الصادرات الكورية من السيارات إلى الولايات المتحدة إلا أن صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوربي زادت، كما حققت الصادرات من السيارات المستعملة زيادة كبيرة لتسهم أبضا في اتجاه الزيادة الإجمالية.