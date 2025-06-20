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الدولية

توقعات بلقاء بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في أكتوبر

Write: 2025-07-01 13:50:15Update: 2025-07-01 14:57:52

توقعات بلقاء بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في أكتوبر

Photo : YONHAP News

قال  خبير  أمريكي في  شؤون  شبه  الجزيرة  الكورية إن  نزع  السلاح النووي  من  كوريا  الشمالية  بشكل  كامل  وقابل  للتحقق  ونهائي، قد  أصبح  هدفا  شبه  مستحيل بسبب  قصف  الولايات المتحدة  للمنشآت  النووية الإيرانية.
وأضاف الخبير  "فيكتور  تشا"، الباحث  في  الشؤون الكورية  ضمن  مركز  الدراسات  الاستراتيجية والدولية،  خلال  ندوة  عبر  الإنترنت عقدها  المركز  أمس،  أن  إحدى  عواقب  الغارات الجوية  الأمريكية  على  إيران  هي  أن  نزع  السلاح  النووي بالكامل  وبشكل  قابل  للتحقق  ونهائي من  كوريا  الشمالية، ربما  يكون  قد  انتهى  عمليا.
وأشار إلى  أنه  من  غير  المعروف بعد  ما  إذا  كان  هذا  الهجوم  الأمريكي على  إيران  سيؤدي  بالفعل  إلى  استئناف  المفاوضات بين  كوريا  الشمالية والولايات  المتحدة،  موضحا  أنه  لا  يمكن  استبعاد دخول  كوريا  الشمالية في  مفاوضات  لتجنب  هجوم  أمريكي بقنابل  خارقة  للتحصينات. 
وأضاف أن  الهجوم  الأمريكي على  إيران  قد  يفسح  المجال لإجراء  محادثات  بين  كوريا  الشمالية والولايات  المتحدة،  مشيرا  إلى  أنه  إذا  زار  الرئيس  الأمريكي دونالد  ترامب  كوريا  الجنوبية  لحضور  قمة  التعاون الاقتصادي  لآسيا  والمحيط الهادئ  المقرر  عقدها  في  كوريا  الجنوبية  أواخر  شهر  أكتوبر القادم،  فمن  المتوقع أن  يسعى  إلى  الالتقاء  بالزعيم الكوري  الشمالي  "كيم جونغ  أون"  مرة  أخرى  في  منطقة  "بان مون  جوم"  الحدودية بين  الكوريتين.
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