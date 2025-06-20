الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

خبراء تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون يعملون بهويات أمريكية مسروقة

Write: 2025-07-01 13:50:37Update: 2025-07-01 14:58:17

خبراء تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون يعملون بهويات أمريكية مسروقة

Photo : YONHAP News

حققت السلطات  الأمريكية  مؤخرا  في  عمليات توظيف  عن  بُعد  تورط  فيها  خبراء  كوريون شماليون  في  قطاع  تكنولوجيا  المعلومات، والتي  تُستخدم  كوسيلة لكسب  العملات  الأجنبية لصالح  النظام  الكوري الشمالي،  حيث  اكتشفت 29  مزرعة  أجهزة  كمبيوتر  محمولة في  جميع  أنحاء  الولايات  المتحدة، ووجهت  اتهامات  للعديد من  الأفراد  المتورطين.
وقالت وزارة  العدل  الأمريكية أمس  أنها  فتشت  29  مزرعة  أجهزة  كمبيوتر محمولة  في  16  ولاية  أمريكية بالتعاون  مع  الجهات المعنية،  وجمدت  29  حسابا  ماليا  و21  موقعا  إلكترونيا  احتياليا تُستخدم  في  عمليات غير  قانونية  لغسيل  الأموال،  كما  تمت  مصادرة ما  يقرب  من  200  جهاز  كمبيوتر  محمول  في  الموقع.
وأوضحت الوزارة  أن  مزارع  أجهزة  الكمبيوتر المحمولة  تعمل  باستخدام هويات  أمريكية  مسروقة أو  مزورة  لتوظيف خبراء  كوريين  شماليين في  شركات  أمريكية تعمل  في  قطاع  تكنولوجيا  المعلومات، بحيث  يمكنهم  بعد  ذلك  الوصول عن  بُعد  إلى  أجهزة  الكمبيوتر المحمولة  في  الولايات المتحدة  لأداء  تلك  الوظائف. 
وأضافت الوزارة  أن  العمال الكوريين  الشماليين  المتورطين في  هذه  الاتهامات استخدموا  أكثر  من  80  هوية  أمريكية  لتأمين وظائف  في  أكثر  من  100  شركة  أمريكية خلال  الفترة  من  2021  إلى  شهر  أكتوبر من  العام  الماضي، بمساعدة  جهات  في  الولايات  المتحدة والصين  والإمارات  العربية المتحدة  وتايوان.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;