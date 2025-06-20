خبراء تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون يعملون بهويات أمريكية مسروقة

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حققت السلطات الأمريكية مؤخرا في عمليات توظيف عن بُعد تورط فيها خبراء كوريون شماليون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي تُستخدم كوسيلة لكسب العملات الأجنبية لصالح النظام الكوري الشمالي، حيث اكتشفت 29 مزرعة أجهزة كمبيوتر محمولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووجهت اتهامات للعديد من الأفراد المتورطين.وقالت وزارة العدل الأمريكية أمس أنها فتشت 29 مزرعة أجهزة كمبيوتر محمولة في 16 ولاية أمريكية بالتعاون مع الجهات المعنية، وجمدت 29 حسابا ماليا و21 موقعا إلكترونيا احتياليا تُستخدم في عمليات غير قانونية لغسيل الأموال، كما تمت مصادرة ما يقرب من 200 جهاز كمبيوتر محمول في الموقع.وأوضحت الوزارة أن مزارع أجهزة الكمبيوتر المحمولة تعمل باستخدام هويات أمريكية مسروقة أو مزورة لتوظيف خبراء كوريين شماليين في شركات أمريكية تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحيث يمكنهم بعد ذلك الوصول عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الولايات المتحدة لأداء تلك الوظائف.وأضافت الوزارة أن العمال الكوريين الشماليين المتورطين في هذه الاتهامات استخدموا أكثر من 80 هوية أمريكية لتأمين وظائف في أكثر من 100 شركة أمريكية خلال الفترة من 2021 إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، بمساعدة جهات في الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة وتايوان.