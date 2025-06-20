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الثقافية

الرئيس الكوري يشدد على ضرورة توفير دخل أساسي للفنانين والشخصيات الثقافية

Write: 2025-07-01 13:50:59Update: 2025-07-01 15:37:03

الرئيس الكوري يشدد على ضرورة توفير دخل أساسي للفنانين والشخصيات الثقافية

Photo : KBS News

التقى الرئيس  الكوري  "لي جيه  ميونغ"  بعدد  من  الفنانين والشخصيات  الثقافية،  حيث  أكد  على  ضرورة  تقديم  الدعم  على  المستوى  الحكومي، من  أجل  تعزيز  قطاع  الفنون والثقافة  والصناعات  ذات  الصلة.
ودعا الرئيس  عددا  من  الفنانين  والشخصيات الثقافية،  من  بينهم  "باك  تشون  هيو"  كاتب  رواية  "ربما نهاية  سعيدة"  الحائزة مؤخرا  على  جائزة  "توني"  الأمريكية، إلى  المكتب  الرئاسي، حيث  أجرى  معهم  نقاشا.  وقال  الرئيس  إن  الأنشطة  التي  يمارسها  الفنانون والشخصيات  الثقافية  تُسهم  في  نهاية  المطاف  في  خدمة  الصالح العام،  ورفع  مستوى  المعيشة  للجميع.
وأضاف أنه  يجب  عدم  النظر  إلى  دعم  الشخصيات الثقافية  على  أنه  مساعدة  للفقراء، بل  كنوع  من  الاستثمار  لرفع  مستوى  المجتمع. وأكد  على  ضرورة  توفير  دخل  أساسي  للشخصيات الثقافية،  وهو  ما  تعهد  به  خلال  حملاته الانتخابية  للرئاسة  في  عام  2022.
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