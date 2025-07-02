متوسط ​​درجات الحرارة في يونيو يحطم الأرقام القياسية على مستوى كوريا

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حطم متوسط ​​درجات الحرارة خلال شهر يونيو الماضي الأرقام القياسية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وسط موجة الحر الشديد المستمرة.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء أن متوسط ​​درجة الحرارة اليومية في مدينة بوسان في جنوب شرق كوريا بلغ 26.2 درجة مئوية أول من أمس، وهو أعلى مستوى مسجل لشهر يونيو منذ أن بدأت الهيئة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1904.وفي رقم قياسي آخر، ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة إلى 28.1 درجة مئوية في مدينة موكبو في جنوب غرب كوريا يوم الاثنين، بينما سجلت مدينة ديغو، في جنوب شرق البلاد، متوسط ​​درجة حرارة يومية بلغ 30.7 درجة مئوية يوم الاثنين، مما جعله أحر شهر يونيو منذ بدء جمع البيانات.كما سُجِّلت درجات حرارة قياسية في عشرات المدن الأخرى، بما في ذلك كانغ ننغ، وجونجو، ومونغ يونغ، وبوهانغ، وكوانغ جو، ويوسو.وأرجعت وكالة الأرصاد الجوية السبب في موجة الحر الأخيرة إلى تدفق هواء رطب من جنوب غرب شبه الجزيرة الكورية، حيث تقع كوريا حاليا في مركز نظام ضغط مرتفع فوق شمال المحيط الهادئ.