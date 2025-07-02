الحكومة الكورية تستدعي مبعوثيها المُعينين خلال إدارة الرئيس السابق يون

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استدعت حكومة كوريا الجنوبية كبار مبعوثيها في عدد من الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة واليابان، والذين عُيّنوا في عهد إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول".ووفقا لمصادر دبلوماسية أمس الثلاثاء، أصدرت الحكومة أواخر الشهر الماضي أوامر بعودة السفير الكوري لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ"، والسفير الكوري لدى اليابان "باك تشول هي"، إلى سيول.ومن بين الشخصيات الأخرى التي سيتم استدعاؤها: السفير لدى روسيا "لي دو هون"، والسفير لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك"، والسفير لدى فرنسا "مون سونغ هيون"، والسفير لدى المملكة المتحدة "يون يو تشول"، كما عاد السفير السابق لدى الصين "تشونغ جيه هو" في وقت مبكر من هذا العام.يذكر أن جميع أولئك السفراء معينون سياسيا، ومن المعتاد أن تستبدل الحكومات الجديدة مثل هؤلاء السفراء.