منظمة الصحة تحذر من وفاة 100 شخص حول العالم كل ساعة بسبب الوحدة والعزلة

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حذرت منظمة الصحة العالمية من وفاة حوالي 100 شخص حول العالم كل ساعة بسبب الآثار الصحية الخطيرة الناجمة عن الوحدة والعزلة الاجتماعية.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أول من أمس الاثنين، قالت لجنة التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة إن واحدا من بين كل ستة أشخاص حول العالم يعاني من الوحدة، بينما يعيش حوالي ثلث كبار السن وربع المراهقين في عزلة.ونقل التقرير عن "فيفيك مورثي" الرئيس المشارك للّجنة، قوله إن الوحدة هي شعور مؤلم ينشأ عن فجوة بين الروابط الاجتماعية المرغوبة والفعلية، بينما تشير العزلة الاجتماعية إلى الافتقار الموضوعي لروابط اجتماعية كافية.وأضاف التقرير أن الوحدة والعزلة تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري والتدهور المعرفي والوفاة المبكرة، بالإضافة إلى الاكتئاب والقلق والتفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.وفي الوقت نفسه، تشمل بعض أسباب الوحدة والعزلة المذكورة في التقرير سوء الحالة الصحية، وانخفاض الدخل والتعليم، والعيش وحيدا، وضعف البنية التحتية المجتمعية والسياسات العامة، والتقنيات الرقمية.يذكر أنه يوجد في كوريا الجنوبية ملايين من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من مختلف الأعمار.