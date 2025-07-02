الحكومة الكورية تُشدّد قواعد الإقراض وترفع سقف تأمين الودائع

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ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، شدّدت حكومة كوريا الجنوبية لوائح الإقراض بعد تطبيق المرحلة الثالثة من نظام ما يُسمى "نسبة خدمة الدَيْن تحت الضغط".ونشرت وزارة المالية كتيبا أمس حول التغييرات التي ستُطبّق في النصف الثاني من هذا العام، يُحدّد الأنظمة واللوائح الجديدة.ومع دخول نظام "نسبة خدمة الدين تحت الضغط" مرحلته الثالثة أمس، سيُضيف المُقرضون فائدة قدرها 1.5% على كل قرض، مما يرفع أقساط السداد ويُخفّض المبلغ المُتاح للاقتراض.وابتداء من 1 سبتمبر، ستتضاعف تغطية تأمين الودائع الحكومية إلى 100 مليون وون، أي ما يُقارب 74 ألف دولار أمريكي، في أول زيادة منذ عام 2001.وبموجب هذا التغيير، يُمكن لمؤسسة تأمين الودائع الكورية سداد ودائع تصل إلى 100 مليون وون للشخص الواحد في أي مؤسسة مالية في حالات الإفلاس أو تعليق العمل.