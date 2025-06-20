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أفادت بعض التقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفكر في تمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، كما أعرب عن شكوكه بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق مع اليابان.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين أمس الثلاثاء لدى عودته إلى واشنطن من رحلة في ولاية فلوريدا.وقال ترامب، ردا على سؤال عما إذا كان سيمدد فترة التفاوض مع الشركاء التجاريين، إنه لا يفكر في هذا التعليق.كما أعرب ترامب عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان، قائلا إنها متشددة ومدللة للغاية.وأضاف أنه قد يفرض تعريفة جمركية بنسبة 30% أو 35% أو أيا كان الرقم الذي تحدده الولايات المتحدة على الواردات من اليابان، وهو أعلى بكثير من نسبة التعريفة البالغة 24% التي أعلن عنها يوم 2 أبريل ثم أوقفها لاحقا.