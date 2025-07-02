فريق التحقيقات يرفض طلب يون تأجيل استجوابه بساعة واحدة

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رفض فريق التحقيقات الخاص، المُكلّف بالتحقيق في قضية مرسوم الأحكام العرفية الصادر يوم 3 ديسمبر، طلبا من الفريق القانوني للرئيس السابق "يون صوك يول" بتغيير موعد مثول يون للاستجواب.وأعلن فريق التحقيقات، بقيادة المستشار الخاص "تشو أون سوك" في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أنه قرر رفض طلب يون بتأجيل مثوله للاستجواب بساعة واحدة.وأضاف الفريق أنه أخطر يون مجددا بالمثول في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت، آخذا في الاعتبار ساعات العمل الرسمية، وسير التحقيقات السابقة، واتساع نطاق القضايا التي تتطلب التحقيق.وقد طلب الفريق القانوني للرئيس السابق يون من المستشار الخاص تأجيل مثوله للاستجواب ساعة واحدة حتى الساعة العاشرة صباحا، في إشارةٍ واضحة إلى نيته الامتثال للاستدعاء يوم السبت، إلا أن المستشار الخاص رفض الطلب، وكرّر استدعاءه ليون للحضور في الساعة التاسعة صباحا.