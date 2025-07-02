2.2% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر يونيو

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% خلال شهر يونيو الماضي.وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 116.31 نقطة في شهر يونيو، بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويُمثل هذا الرقم أعلى نمو منذ شهر يناير، عندما ارتفع المؤشر أيضا بنسبة 2.2%.وقد انخفض المؤشر من 2.1% في أبريل إلى 1.9% في مايو، لكنه عاد ليتجاوز 2% في يونيو.وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية المصنعة بنسبة 4.6% على أساس سنوي في يونيو، وهي أكبر زيادة لها في 19 شهرا، وارتفعت أسعار منتجات الثروة الحيوانية بنسبة 4.3%، والأسماك بنسبة 7.4%، بينما انخفضت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق في يونيو.وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2% في يونيو مقارنة بالعام الماضي.