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الاقتصادية

2.2% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر يونيو

Write: 2025-07-02 09:50:29

2.2% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر يونيو

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% خلال شهر يونيو الماضي.
وقال تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 116.31 نقطة في شهر يونيو، بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويُمثل هذا الرقم أعلى نمو منذ شهر يناير، عندما ارتفع المؤشر أيضا بنسبة 2.2%.
وقد انخفض المؤشر من 2.1% في أبريل إلى 1.9% في مايو، لكنه عاد ليتجاوز 2% في يونيو.
وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية المصنعة بنسبة 4.6% على أساس سنوي في يونيو، وهي أكبر زيادة لها في 19 شهرا، وارتفعت أسعار منتجات الثروة الحيوانية بنسبة 4.3%، والأسماك بنسبة 7.4%، بينما انخفضت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق في يونيو.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2% في يونيو مقارنة بالعام الماضي.
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