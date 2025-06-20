الرئيس الكوري يجري محادثات هاتفية مع رئيس الإمارات

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أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزراء نيوزيلندا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" أمس الثلاثاء، بأن الرئيس أعرب في أول اتصال هاتفي يجريه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن أمله في أن يتعاون البلدان لتعزيز مشاركتهما الاستراتيجية.واتفق الرئيسان على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الدفاعية والتسليحية، والطاقة النووية.وفي اتصاله مع رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، أعرب الرئيس الكوري عن أمله في توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف الفضاء، والاقتصاد، والصناعات الدفاعية والتسليحية.واتفق الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية الشاملة خلال هذا العام، كما اتفقا على الحفاظ على التواصل الوثيق، وكذلك التعاون لإنجاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام في كوريا الجنوبية، وأيضا الاجتماع شخصيا لمناقشة السبل العملية لتعميقالعلاقات الثنائية بين البلدين.