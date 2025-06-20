كوريا الشمالية تستخدم صواريخ بانتسير الروسية للدفاع عن بيونغ يانغ

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قال مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية إن كوريا الشمالية تستخدم بالفعل نظام الدفاع الجوي الروسي "بانتسير إس -1" للدفاع عن منطقة العاصمة بيونغ يانغ.ونقلت صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية أمس الثلاثاء عن مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية "كيريلو بودانوف" هذه التصريحات التي أدلى بها في مقابلة إذاعية محلية، حيث قال إن أولى قاذفات "بانتسير إس-1" قد تم نشرها في بيونغ يانغ، وهي الآن في حالة الجاهزية القتالية.وأضاف أن الروس يقومون بإعادة تدريب أفراد من كوريا الشمالية، وأن بيونغ يانغ ستكون قادرة قريبا على تشغيل النظام بشكل مستقل.ويعد نظام "بانتسير إس-1" من أبرز أنظمة الدفاع الجوي التي طورتها روسيا، وهو مزود بصواريخ أرض-جو ومدافع مضادة للطائرات، ويعتمد في عمله على نظام رادار متكامل.وقالت صحيفة "كييف إندبندنت" إن وصول صواريخ "بانتسير" إلى كوريا الشمالية يعد علامة أخرى على تعمق العلاقات العسكرية بين بيونغ يانغ وموسكو.