وزراء خارجية كواد يدينون تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية

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أدان وزراء خارجية المجموعة الرباعية "كواد" التي تضم كلا من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، أمس الثلاثاء، تطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية، وشددوا على ضرورة نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة "كواد" في واشنطن برئاسة وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو"، حيث أصدر الوزراء الأربعة بيانا مشتركا عقب الاجتماع أدانوا فيه قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ تزعزع الاستقرار باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، في انتهاك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستمرارها في تطوير الأسلحة النووية.وأكدوا التزام الدول الأربع بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وفقا لقرارات مجلس الأمن، كما حثوا كوريا الشمالية على الامتثال لجميع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن.وأعرب البيان المشترك عن قلق الدول الأربع إزاء الأنشطة الإلكترونية الخبيثة التي تقوم بها كوريا الشمالية لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، بما في ذلك سرقة العملات الرقمية وإرسال العمال إلى الخارج.وأضاف البيان أن دول مجموعة كواد ستواصل دعم الجهود الرامية إلى معالجة الانتهاكات المتعلقة بكوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للالتزام بالواجبات الدولية والعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.بموجب تلك القرارات.