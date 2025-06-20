مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب لتخفيض الضرائب والإنفاق

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء بأغلبية ضئيلة مشروع قانون شامل يسعى إليه الرئيس "دونالد ترامب" لتخفيض الضرائب والإنفاق.وتمكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس "ترامب" أن وصفه بـ"الكبير والجميل"، بعد أكثرمن 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون.وتم إقرار المشروع بفارق ضئيل، على الرغم من الأغلبية الجمهورية التي تتمثل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، حيث انتهى التصويت بالتعادل 50 صوتا مقابل 50، وعاد الصوت المرجِّح، حسب الدستور، لنائب الرئيس "جي دي فانس"، الذي أدلى بالموافقة.وبموجب مشروع القانون، تم توسيع الخصم الضريبي على بناء مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة من 25% إلى 35%.وكان الرئيس "ترامب" يرغب في إلغاء قانون أشباه الموصلات الذي ينص على توسيع ذلك الخصم، ولكن سبب معارضة نواب المناطق التي سيتم فيها إنشاء المصانع، زاد حجم الخصم.كما يقضي مشروع القانون بتقديم دعم مالي مباشر بقيمة 39 مليار دولار لإنشاء مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وهو ما ستستفيد منه الشركات الكورية لأشباه الموصلات، مثل "سام سونغ" و"إس كي هاينكس".