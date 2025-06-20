افتتاح منتجع وان سان كالما السياحي الضخم في كوريا الشمالية

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افتتح أمس الثلاثاء منتجع "وان سان - كالما" السياحي الساحلي الضخم في كوريا الشمالية، والذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه "مدينة سياحية تضاهي الكنوز الوطنية في القيمة والمكانة"، وأنه "وجهة سياحية ساحرة لا مثيل لها على مستوى العالم".وقالت الوكالة إن عددا كبيرا من الزوار القادمين من أنحاء متفرقة من كوريا الشمالية توافدوا منذ اليوم الأول لتشغيل المنتجع، الذي يضم مجموعة من أحدث الألعاب المائية زاهية الألوان، إلى جانب مرافق تجارية وغذائية.يذكر أن منطقة وان سان - كالما السياحية، التي يمكنها استيعاب 20 ألف زائر، هي مشروع قديم ظل يعمل عليه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لأكثرمن 10 أعوام.وشهد حفل التدشين الذي أقيم الأسبوع الماضي، حضور "كيم" وابنته "كيم جو ايه" إلى جانب زوجته "لي سول جو"، والتي ظهرت علنا لأول مرة منذ عام.ومن المتوقع أن تفتح كوريا الشمالية قريبا منتجع وان سان - كالما السياحي أمام الزوار الأجانب، وذلك ضمن مساعيها لجني العملات الأجنبية من خلال قطاع السياحة، الذي لا يخضع للعقوبات المفروضة عليها.وقال تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن أول مجمومة سياحية روسية سوف تتوجه إلى منتجع "وان سان كالما" السياحي يوم السابع من يوليو الجاري.