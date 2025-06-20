توقعات بانخفاض عدد سكان كوريا إلى 15% من مستواه الحالي بعد 100 عام

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حذر تقرير حديث من أنه في حالة استمرار الاتجاه الحالي لانخفاض عدد السكان في كوريا الجنوبية، فقد يتراجع عدد السكان خلال المئة عام القادمة إلى حوالي 15% فقط من مستواه الحالي.وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء عن معهد سكان شبه الجزيرة الكورية للمستقبل، وهو معهد أبحاث متخصص في قضايا السكان، إلى أن كل 100 شخص في سن العمل في المتوسط، سيقومون برعاية 140 من كبار السن في عام 2100، بسبب انخفاض عدد السكان النشطين اقتصاديا، وزيادة الشيخوخة.وتوقع التقرير أن ينخفض عدد سكان كوريا الجنوبية إلى 7 ملايين و530 ألف نسمة في عام 2125، أي ما يعادل 14.6% فقط من العدد الحالي البالغ 51.68 مليون نسمة.ويبلغ عدد سكان العاصمة سيول حاليا 9.33 مليون نسمة.واقترح المعهد في تقريره توسيع الدعم بشكل جذري لتخفيف أعباء الإنجاب وتربية الأطفال، وترسيخ ثقافة التوازن الحقيقي بين العمل والأسرة، وتمديد سن التقاعد وتوسيع نظام التوظيف المستمر، وإصلاح سياسة الهجرة، مؤكدا على ضرورة التحول إلى هيكل اقتصادي يركز على الإنتاجية، لمواجهة تداعيات الانخفاض في عدد سكان البلاد.