الصين تستطلع رغبة الرئيس الكوري في حضور فعاليات عيد النصر الـ80

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تبين أن الصين استطلعت موقف الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" من حضور فعاليات تذكارية من المقرر إقامتها في شهر سبتمبر القادم في بكين لإحياء الذكرى السنوية الـ80 على انتصارها في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني، والحرب العالمية ضد الفاشية.ووفقا لمصادر دبلوماسية، استفسرت الحكومة الصينية مؤخرا من الحكومة الكورية عبر القنوات الدبلوماسية عن إمكانية حضور الرئيس "لي" احتفالات عيد النصر.وقالت المصادر إن الحكومة الصينية لم توجه أي دعوة رسمية بهذا الشأن، بل كانت في مرحلة الاستيضاح المسبقة.وسوف يحضر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" تجمعا يوم الثالث من سبتمبر في ميدان تيانانمينفي وسط بكين، وسوف يلقي كلمة خلال تلك الفعالية التي سوف تتضمن أيضا عرضا عسكريا.ومن المتوقع أن تقرر الحكومة الكورية بشأن حضور الرئيس بعد مراجعة شاملة للحالات السابقة، والعلاقات بين سيول وبكين، وكذلك العلاقات بين سيول وواشنطن.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إنه من الضروري مراجعة الأمر بالنظر إلى الظروف المختلفة، موضحا أن هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار.