فريق التحقيقات الخاص يستدعي رئيس الوزراء ووزير الصناعة السابقين

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استدعى فريق التحقيقات الخاص بقيادة المحقق "تشو أون-سوك"، والمكلف بالتحقيق في قضيتي إعلان الأحكام العرفية والتلاعب بالعملات الأجنبية ، كلاً من رئيس الوزراء السابق "هان دوك-سو" ووزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك-غون" في الساعة العاشرة من صباح اليوم، للمثول أمام مكتب النيابة العامة في سيول.ويُجري الفريق تحقيقات حول مزاعم تشير إلى أن مرسوماً جديداً للأحكام العرفية قد أُعيدت صياغته بعد إعلان الرئيس السابق "يون سوك-يول" للأحكام العرفية، وتم لاحقاً التخلص منه. وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء السابق قد وقع على الوثيقة بعد الإعلان، ثم طلب التخلص منها خشية إثارة الجدل حول إعدادها بأثر رجعي.بناء على ذلك، يركّز فريق التحقيقات الخاص على ما إذا كان رئيس الوزراء السابق قد سعى للتغطية على إعلان الأحكام العرفية غير القانوني.وفي سياق متصل، قرر الرئيس السابق "يون" المثول للمرة الثانية أمام الفريق الخاص اليوم، ومن المقرر أن يُحقق الفريق مع "هان" و"آن" في هذا الإطار.وفي قضية منفصلة، بدأت النيابة تحقيقاتها في قضية زوجة الرئيس السابق "كيم غون-هي" رسميا اليوم بعد الانتهاء من 20 يوماً من التحضيرات، حيث أوضحت أنها ستحقق في "شبهات التلاعب بأسهم شركة دويتشي موتورز" و"شبهات التدخل في التعيينات"، وأكدت أن التحقيقات ستستكمل خلال 90 يوماً، على أن يتم اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهامات في 16 قضية مرتبطة بالسيدة الأولى السابقة "كيم" .