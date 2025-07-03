ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع فيتنام وفرض 20% رسوما على البضائع الفيتنامية

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة.وأعلن "ترامب" عن الاتفاق على منصته الاجتماعية أمس الأربعاء، قائلا إن الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ستواجه رسوما جمركية بنسبة 20%، لكن فيتنام لن تفرض أي رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية.وقال "ترامب" إن فيتنام وافقت أيضا على فرض رسوم جمركية بنسبة 40% على البضائع التي تنشأ في بلد آخر ويتم نقلها إلى فيتنام لشحنها نهائيا إلى الولايات المتحدة.وفي أبريل، أعلن "ترامب" عن فرض رسوم جمركية بنسبة 46% على الواردات الفيتنامية، لكن الاتفاق الأخير خفضها إلى 20%.وتعد هذه هي أول اتفاقية تجارية مع دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عهد إدارة "ترامب".