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الدولية

ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع فيتنام وفرض 20% رسوما على البضائع الفيتنامية

Write: 2025-07-03 10:16:56

ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع فيتنام وفرض 20% رسوما على البضائع الفيتنامية

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة.
وأعلن "ترامب" عن الاتفاق على منصته الاجتماعية أمس الأربعاء، قائلا إن الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ستواجه رسوما جمركية بنسبة 20%، لكن فيتنام لن تفرض أي رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية.
وقال "ترامب" إن فيتنام وافقت أيضا على فرض رسوم جمركية بنسبة 40% على البضائع التي تنشأ في بلد آخر ويتم نقلها إلى فيتنام لشحنها نهائيا إلى الولايات المتحدة.
وفي أبريل، أعلن "ترامب" عن فرض رسوم جمركية بنسبة 46% على الواردات الفيتنامية، لكن الاتفاق الأخير خفضها إلى 20%.
وتعد هذه هي أول اتفاقية تجارية مع دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عهد إدارة "ترامب".
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