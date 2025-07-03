واشنطن تؤكد التزامها بالتحالف الصلب مع كوريا الجنوبية

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية التزامها الدفاعي تجاه كوريا الجنوبية، مقللة من أهمية التكهنات التي تشير إلى أنها تدرس تخفيض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وأعرب المتحدث باسم البنتاغون "شون بارنيل" عن هذا الموقف في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عندما سئل عما إذا كانت البنتاغون تخطط لتخفيض عدد القوات.ورفض المتحدث تقديم إجابة مباشرة، وقال إن الولايات المتحدة لا تعلق عادة على مراجعات الوضع العسكري في المؤتمرات الصحفية، كما أكد على أن الولايات المتحدة لديها تحالف "صلب" مع كوريا الجنوبية، وستظل وفية لهذا التحالف.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا في أواخر مايو الماضي قالت فيه إن أحد الخيارات التي تدرسها البنتاغون يتمثل في سحب حوالي 4500 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية ونقلهم إلى مكان آخر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.