رئيس الوزراء السابق يعود إلى منزله بعد 14 ساعة من الاستجواب

Photo : YONHAP News

خضع رئيس الوزراء الكوري السابق "هان دوك سو" لاستجواب استمر حوالي 14 ساعة بواسطة فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية.وقد غادر "هان" مكتب النيابة العامة في جنوب سيول في حوالي الساعة 11:40 من مساء الأربعاء.ولدى مغادرته، لم يرد "هان" على أسئلة الصحفيين الذين سألوه عن سبب توقيعه على مرسوم الأحكام العرفية الذي صدر بأثر رجعي، بعد أن أعلن الرئيس السابق "يون صوك يول" عن فرض الأحكام العرفية.ويُتهم "هان" بأنه وقّع على الوثيقة، لكنه طلب لاحقا إلغاءها، بسبب مخاوف من أن تثير جدلا إذا عُرف أنها صدرت بأثر رجعي.واستدعى فريق التحقيقات بقيادة المستشار الخاص "جو أون سوك"، رئيس الوزراء السابق "هان"، ووزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غُن"، في الساعة 10 من صباح أمس الأربعاء، ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "يو سانغ إيم" في الساعة 3:30 مساء.وعاد "آن" إلى منزله حوالي الساعة 7:50 مساء، بينما غادر "يو" مكتب النيابة العامة حوالي الساعة 9 مساء.