انخفاض مؤشر البورصة الكورية وسط المخاوف بشأن الرسوم الجمركية

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انخفض المؤشر المركب لسوق الأسهم الكورية، "كوسبي"، أمس الأربعاء، حيث قام المستثمرون بجني مكاسبهم الأخيرة وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن جدول أعمال الرسوم الجمركية الأمريكية.وانخفض مؤشر "كوسبي" بمقدار 14.59 نقطة، أي بنسبة 0.47%، ليغلق عند 3,075.06 نقطة.وقد انخفض المؤشر لفترة وجيزة بنسبة 2% تقريبا في مرحلة ما، حيث باع المستثمرون أسهمهم وسط التوتر المتصاعد بعد أن هدد الرئيس الأمريكي "ترامب" برفع الرسوم الجمركية على اليابان إلى 35%.كما أدى تصاعد الخلاف بين "ترامب" و"إيلون ماسك" إلى تفاقم ذلك التوتر، حيث هدد "ترامب" بسحب الإعانات الحكومية المقدمة لشركة "تسلا" بعد أن صعّد "ماسك" من انتقاداته لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدمه الرئيس الأمريكي.وانخفض مؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية بمقدار 1.50 نقطة، أي بنسبة 0.19%، ليغلق عند 782.17 نقطة.