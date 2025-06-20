كوريا الشمالية تواصل توجيه انتقاداتها للولايات المتحدة

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واصلت كوريا الشمالية توجيه الانتقادات إلى الولايات المتحدة متهمة إياها بأنها لم تتوقف عن مساعيها للغزو.جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة رودونغ شينمون الكورية الشمالية اليوم بعنوان "طموح الإمبرياليين الأمريكيين لغزو كوريا الشمالية لم يتغير أبدا"، حيث أشارت إلى المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي أُجريت على مدى عقود منذ الحرب الكورية.وقال التقرير إن الولايات المتحدة تواصل سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية، وتنشر أصولا استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية بشكل دائم، كما تتجاهل المخاوف الأمنية الكورية الشمالية، وترتكب أعمالا استفزازية تُفاقم الوضع.وأكد التقرير على ضرورة استمرار كوريا الشمالية في تعزيز قوتها، موضحا أن بعض الدول قد أصبحت هدفا للغزو بسبب ضعفها، ومن ثم عانت من إذلال رهيب.وبالإضافة إلى ذلك، حذر التقرير من أنه إذا تراخت كوريا الشمالية بشأن الإنجازات التي حققتها بالفعل في تعزيز قدراتها الدفاعية الوطنية وتوقفت للحظة، فإن بيئتها الأمنية ستكون في خطر، وقد تواجه وضعا محفوفا بالخطر.