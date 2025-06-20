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السياسية

كوريا الجنوبية تصدّر المزيد من الدبابات إلى بولندا

Write: 2025-07-03 15:37:27Update: 2025-07-03 16:02:51

كوريا الجنوبية تصدّر المزيد من الدبابات إلى بولندا

Photo : KBS News

صرحت  هيئة  المشتريات الدفاعية  الكورية  أمس  بأن  وزارة  الدفاع  البولندية وشركة  "هيون  ديه  روتيم"  المصنعة للدبابات  "كي  2" قد  أكملتا  مفاوضاتهما بشأن  العقد  الثاني لشراء  الدبابات  الكورية، الذي  يتضمن  تصدير  180  دبابة  إضافية  إلى  بولندا.
وتبلغ  قيمة  هذا  العقد  حوالي  6  مليارات و400  مليون  دولار، مما  يجعله  أكبر  صفقة  لتصدير نظام  أسلحة  منفرد  على  الإطلاق، وأول  عقد  تصدير  دفاعي  واسع  النطاق  يتم  إبرامه  منذ  انطلاق  حكومة  الرئيس  الكوري "لي  جيه  ميونغ".
يذكر  أنه  بموجب  العقد  الأول  تم  تصدير  دبابات  مصنعة  في  كوريا، بينما  سيتم  من  خلال  العقد  الثاني  إنتاج  حوالي  60  دبابة  في  بولندا،  أي  ثُلث  الكمية المتعاقد  عليها.  وقد  جاء  ذلك  تلبية  لطلب  الجانب  البولندي، بحيث  يتم  إنتاجها الدبابة  كي  2  بولندية  الصنع، وهو  ما  يتطلب  نقل  التكنولوجيا ونقل  قدرات  الصيانة والإصلاح  والتشغيل. 
ويقول  المراقبون  إن  هذه  الصفقة ستكون  بمثابة  نموذج  للتعاون  قد  يؤدي  إلى  توسيع  دخول  كوريا  إلى  السوق  الأوروبية التي  تشهد  عمليات إعادة  تسليح  حاليا.
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