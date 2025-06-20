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قطاع الاتصالات الكوري يكثف جهوده لتبني نماذج محلية للذكاء الاصطناعي

Write: 2025-07-03 15:37:48Update: 2025-07-03 15:48:26

قطاع الاتصالات الكوري يكثف جهوده لتبني نماذج محلية للذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

تكثف  شركات  الاتصالات في  كوريا  الجنوبية جهودها  نحو  إطلاق  نماذج  مفتوحة المصدر  خاصة  بها  للذكاء  الاصطناعي، بينما  تعلن  الحكومة عن  خطط  لتقديم دعم  شامل  في  هذا  السياق.
وقالت  شركة  إس  كي  للاتصالات اليوم  إنها  أطلقت  النموذجين  القياسي والخفيف  من  نموذج  اللغة  الكبير "ايه  إكس  4" الذي  يتمتع  بأفضل  قدرات  معالجة للغة  الكورية  عالميا، وذلك  عبر  منصة  المطورين  للذكاء الاصطناعي  "هاغينغ  فيس".
ويحتوي  النموذج  القياسي على  72  مليار  مُعَلَّمة،  بينما  يحتوي  النموذج الخفيف  على  7  مليارات.  وأوضحت إس  كي  أن  نموذج  ايه  إكس  الذي  أصدرته  هذه  المرة  يتمتع  بأعلى  مستوى  من  كفاءة  المعالجة  الكورية، وقد  صُمم  مع  مراعاة  أمان  البيانات،  وهو  متوفر  بصيغة  محلية  يمكن  تثبيتها  واستخدامها مباشرة.
ووفقا  لنتائج  اختباراته الخاصة،  سجل  النموذج كفاءة  أعلى  بحوالي 33%  من  تشات  جي  بي  تي  عند  إدخال  الجملة الكورية  نفسها،  حيث  حصل  النموذج على  78.3  نقطة  في  تقييم  إتقان  اللغة  الكورية.
ومن  ناحية  أخرى،  قالت  شركة  كي  تي  اليوم  إنها  تخطط  لإطلاق نموذجها  اللغوي  العملاق مفتوح  المصدر  عبر  منصة  "هاغينغ فيس"  لمطوري  الذكاء الاصطناعي.
وتستهدف  الشركة  الترويج لنموذجها  من  خلال  إطلاقه  على  منصة  مفتوحة للجميع،  بما  في  ذلك  الشركات والأفراد  والجمهور،  دون  قيود،  ليتمكن أي  شخص  من  استخدامه  تجاريا.
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