صادرات مستحضرات التجميل الكورية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

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بلغت قيمة الصادرات الكورية من مستحضرات التجميل 5 مليارات و500 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.وأوضح تقرير صادر عن وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية أن قيمة الصادرات من مستحضرات التجميل خلال النصف الأول من هذا العام قد زادت بنسبة 14.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت قيمة الصادرات إلى الصين مليارا و80 مليون دولار لتصبح الصين أكثر الدول استيرادا لمستحضرات التجميل الكورية، وتلتها الولايات المتحدة ثم اليابان.ومع ذلك، انخفضت الصادرات إلى الصين في النصف الأول من هذا العام بنسبة 10.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليقل نصيبها إلى مستوى 10% لأول مرة.وفي المقابل، سجلت بولندا زيادة سريعة في استيراد مستحضرات التجميل الكورية منذ العام الماضي، حيث دخلت قائمة أكبر عشر دول مستوردة في النصف الأول من هذا العام، ولتصبح أول دولة أوروبية في هذا المجال.وارتفع إجمالي عدد الدول التي استوردت مستحضرات التجميل الكورية بمقدار 4 دول من 172 دولة في العام الماضي إلى 176 دولة هذا العام.كما ارتفعت الصادرات إلى أوربا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. وفي أوربا، تم تصدير مستحضرات تجميل كورية بقيمة 150 مليون دولار إلى بولندا، و100 مليون دولار إلى المملكة المتحدة، و70 مليون دولار إلى فرنسا.