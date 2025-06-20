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الدولية

توقعات بإرسال 30 ألف جندي كوري شمالي إضافي إلى روسيا

Write: 2025-07-03 15:38:59Update: 2025-07-03 15:50:30

توقعات بإرسال 30 ألف جندي كوري شمالي إضافي إلى روسيا

Photo : KBS News

نقل  تقرير  بثته  شبكة  "سي إن  إن"  الإخبارية الأمريكية  عن  مصادر  في  المخابرات الأوكرانية  قولها  إنه  من  المتوقع أن  ترسل  كوريا  الشمالية  30  ألف  جندي  إلى  روسيا، بالإضافة  إلى  الجنود الذين  يشاركون  بالفعل لدعم  روسيا  في  حربها  ضد  أوكرانيا  منذ  شهر  أكتوبر من  العام  الماضي.
وكشف  التقرير  عن  صور  التقطتها الأقمار  الاصطناعية  تشير  إلى  نشر  المزيد  من  القوات  الكورية الشمالية،  حيث  توضح  سفينة  النقل  نفسها  التي  استُخدمت  خلال  أول  نشر  للقوات  الكورية الشمالية  في  شهر  أكتوبر  من  العام  الماضي، وهي  ترسو  في  الميناء  نفسه  في  شهر  مايو  من  هذا  العام.
وفي  شهر  يونيو  الماضي  أيضا،  التُقطت  صورة  فضائية  لطائرة نقل  روسية  في  مطار  "سون آن"  في  كوريا  الشمالية.
وتوقع  التقرير  أن  تُستخدم  وسائل  النقل  هذه  لنقل  القوات الكورية  الشمالية  إلى  شرق  روسيا، ثم  إلى  الغرب  عبر  السكك  الحديدية  والطائرات، وأن  يتم  نشر  تلك  القوات في  منطقة  كورسك  الروسية  التي  كانت  تحتلها أوكرانيا  من  قبل.
وأظهرت  صور  الأقمار الاصطناعية  للمنطقة  مشاهد  لمنشآت  جديدة  واسعة  النطاق قيد  الإنشاء  خلال  الأشهر  الأخيرة، بالإضافة  إلى  أسلحة  ومعدات  جديدة، تشمل  أسلحة  نارية، وشعارات  قتالية  باللغة الكورية.
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