الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية متبادلة بنسبة 10% على 100 دولة

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حذر وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" من أن الدول التي لم تنته بعد من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة سوف تواجه الرسوم الجمركية الأصلية التي تم الإعلان عنها في أبريل، بمجرد انتهاء فترة التوقف المؤقتة عن فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما في 8 يوليو.وأصدر "بيسنت" هذا التحذير أمس الخميس في مقابلة مع قناة "إس إن بي سي"، قائلا إن الجميع ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة التي يعتقدون أنهم سيحصلون فيها على أفضل صفقة، ولكن يجب على هذه الدول توخي الحذر لأن معدلاتها قد تعود إلى المعدل الذي تم الإعلان عنه في 2 أبريل.وردا على سؤال حول إمكانية التمديد، قال "بيسنت" إنه لن يكشف علنا للدول أن الموعد النهائي سيتم تمديده لأنه كان ينبغي عليهم الالتزام بالموعد النهائي.وفي مقابلة أخرى مع قناة "بلومبرغ" الإخبارية، قال "بيسنت" إنه من المرجح أن تواجه حوالي 100 دولة الحد الأدنى من الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 10% بعد الموعد النهائي في 9 يوليو، معربا عن أمله في الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي.وتعد نسبة 10% هي الأقل من بين الرسوم الجمركية المتبادلة الخاصة بكل دولة والتي أعلنتها الولايات المتحدة في أبريل.