واشنطن تبدأ في إرسال خطابات الرسوم الجمركية اليوم الجمعة

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن بلاده ستبدأ في إرسال خطابات إلى شركائها التجاريين اعتبارا من اليوم الجمعة لتحديد معدلات الرسوم الجمركية.ونقل "ترامب" هذه المعلومات إلى الصحفيين أمس الخميس قبل مغادرته إلى ولاية "أيوا".وقال "ترامب" إن إدارته ستبدأ في إرسال الخطابات اليوم، بمعدل 10 خطابات يوميا، لتشرح لمختلف الدول ما سيتعين عليها دفعه في التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة.ووصف الرئيس الأمريكي هذا النهج بأنه أسهل بكثير، وأعلن أن معدلات الرسوم المحتملة ستكون 20% و25% و30%.وقال "ترامب" إن هناك بعض الصفقات التي تدرسها الإدارة، لكن معظم الدول ستتلقى رسائل.يُذكر أن 9 يوليو هو الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى.