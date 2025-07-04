لجنة التخطيط تنتهي من صياغة مسودة الخطة الخمسية للشؤون الحكومية

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أنهت اللجنة الرئاسية للتخطيط السياسي، المكلفة بإعداد خريطة طريق للسياسات لإدارة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" في غياب الفترة الانتقالية، صياغة مسودة خطة خمسية للشؤون الحكومية.ووفقا للمتحدث باسم اللجنة الرئاسية لتخطيط السياسات "جو سونغ ليه" أمس الخميس، سيتم تقديم المسودة إلى لجنة توجيهية، ولن يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الانتهاء منها.ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتجميع تدابير التمويل للمهام الحكومية المقترحة من اللجان الفرعية لإجراء مراجعة شاملة.ومن ناحية أخرى، حددت لجنة التخطيط 3 مهام رئيسية لتسريع العمل، وهي نقل وزارة المحيطات، وحظر أنشطة نشر المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ، وتأمين الميزانية اللازمة لتقديم دعم اجتماعي طارئ للأسر ذات الدخل المنخفض.وقال المتحدث إنه قد تم اقتراح 54 مهمة للنظر فيما إذا كان ينبغي التعامل معها في إطار عملية المسار السريع.