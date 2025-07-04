نائب وزير الخارجية الكوري يحضر اجتماعات آسيان السنوية

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سيحضر النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "بارك يون جو" الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، الأسبوع القادم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس أنه تقرر حضور "بارك" الاجتماعات الوزارية بين كوريا الجنوبية ورابطة آسيان، واجتماع آسيان زائد ثلاثة الذي يضم أيضا الصين واليابان، وقمة شرق آسيا، ومنتدى آسيان الإقليمي، في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الوزارة "لي جيه اونغ" إن نائب الوزير يعتزم تسليط الضوء على التعافي الديمقراطي الكوري بعد أزمة الأحكام العرفية وتركيز السياسة الخارجية للحكومة الكورية الجنوبية الجديدة على آسيان.وسيحضر نائب الوزير تلك المنتديات نيابة عن الوزير، حيث لم تكتمل بعد عملية المصادقة على المرشح "جو هيون".كما تتجه الأنظار إلى مشاركة كوريا الشمالية في منتدى آسيان الإقليمي، وهو الهيئة الاستشارية متعددة الأطراف الوحيدة التي تشارك فيها كوريا الشمالية.