الرئيس يجتمع بقادة الأحزاب الصغيرة وسط مطالب بالعفو عن زعيم سابق لحزب صغير

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بقادة 5 أحزاب صغيرة على مأدبة غداء، في محاولة واضحة لتعزيز التواصل مع المعارضة.وكانت الأحزاب الصغيرة التي حضر قادتها الاجتماع هي حزب إعادة بناء كوريا، وحزب "جين بو"، وحزب الإصلاح، وحزب الدخل الأساسي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.وسعى الرئيس إلى الحصول على تعاون المعارضة في شؤون الدولة وتوصياتهم بشأن سبل التحسين، قائلا إنه مستعد للاستماع إلى آرائهم.ووفقا للمساعد الرئاسي للشؤون السياسية "او سانغ هو"، نصح قادة الأحزاب الصغيرة الرئيس بالعفو عن السياسيين والعمال.ولم يعلق "لي" على تصريح أحد الحاضرين بشأن إمكانية العفو عن زعيم حزب إعادة بناء كوريا السابق "جو كوك"، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة استخدام نفوذه للحصول على مزايا أكاديمية لأبنائه والتدخل في تحقيق حكومي في قضية فساد بصفته مساعدا رئاسيا.ومع ذلك، أصدر الرئيس أمرا بالتحقيق في سجن العمال الذين تحدثت عنهم الأحزاب الصغيرة.