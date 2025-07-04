الرئيس الكوري يتحدث هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو

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تحدث الرئيس "لي جيه ميونغ" عبر الهاتف مع الأمين العام لحلف الناتو "مارك روته" لمناقشة سبل تعميق المشاركة بين كوريا الجنوبية والحلف.وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو يونغ" أمس الخميس إن "لي" هنأ "روته" في أول مكالمة هاتفية بينهما على نجاح قمة الناتو الأخيرة التي عُقدت في مدينة لاهاي الهولندية.كما شدد "لي" على أن كوريا الجنوبية ستواصل تعميق مشاركتها مع الناتو في ظل الأزمات العالمية المعقدة ومتعددة الأبعاد.واتفق الجانبان أيضا على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع وصناعات الأسلحة، بما في ذلك البحث عن سبل لمشاركة كوريا الجنوبية في مشروعات الناتو البارزة للمساعدة في بناء أنظمة الطاقة من الجيل التالي.وتمنى "روته" النجاح لإدارة "لي"، وأعرب عن أمله في الالتقاء بالرئيس شخصيا في وقت مناسب للطرفين.وردا على ذلك، رحب "لي" بالرسالة وقال إنه يتطلع إلى زيارة "روته" لكوريا الجنوبية في أي وقت.