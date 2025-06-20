كوريا تسجل رقما قياسيا في متوسط درجات الحرارة في يونيو

Photo : YONHAP News

سجل متوسط درجات الحرارة في كوريا الجنوبية أعلى مستوى على الإطلاق في شهر يونيو الماضي، وذلك منذ بدء عمليات الأرصاد الجوية في البلاد.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الجمعة، بلغ متوسط درجات الحرارة في يونيو الماضي 22.9 درجة مئوية، أي أعلى بـ1.5 درجة من المعدل الطبيعي، مسجلا بذلك أعلى متوسط منذ بدء عمليات الرصد الجوي في عام 1973.وأشار التقرير إلى أن عدد الأيام التي شهدت موجات حر شديد في يونيو بلغ في المتوسط يومين على مستوى البلاد، وهو ثاني أعلى رقم مسجل منذ بدء عمليات الرصد الجوي.وبلغ متوسط عدد الليالي الاستوائية 0.8 ليلة في يونيو، ليحتل المركز الثاني بعد عام 2022 الذي تم فيه تسجيل 1.2 ليلة استوائية.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة في يونيو جاء نتيجة لتأثير مرتفع جوي تشكل في جنوب شرق شبه الجزيرة الكورية، وبصفة خاصة بدءا من يوم السابع والعشرين من يونيو، حيث تسبب المرتفع الجوي الحار القادم من شمال المحيط الهادئ في حدوث موجات حر شديد وليال استوائية.