كوريا الثانية عالميا في صفقات بناء السفن في يونيو

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية عالميا بعد الصين من حيث قيمة صفقات بناء السفن التي حصلت عليها، وذلك وسط التراجع الحاد في الصفقات العالمية لبناء السفن في شهر يونيو الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة الجوية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي حجم الصفقات العالمية لبناء السفن في يونيو 2.56 مليون طن، بانخفاض نسبته 81% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية حصلت على صفقات لبناء 1.05 مليون طن مكافئ من السفن، أي ما يمثل 41% من إجمالي الصفقات العالمية، محتلة بذلك المرتبة الثانية بعد الصين التي فازت بصفقات لبناء 1.37 مليون طن.وبحلول نهاية شهر يونيو الماضي، انخفض حجم الطلبات العالمية المتبقية بمقدار 1.58 مليون طن مقارنة بنهاية الشهر الأسبق، ليصل إلى 163.74 مليون طن.