ترامب يصف كوريا الشمالية بأنها تهديد للأمن السيبراني الأمريكي

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وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الشمالية بأنها دولة تشكل تهديدا للأمن السيبراني للولايات المتحدة.ووفقا لموقع البيت الأبيض أمس الخميس، وقّع الرئيس "ترامب" يوم السادس من شهر يونيو الماضي أمرا تنفيذيا بشأن تعزيز الأمن السيبراني، تمت فيه إضافة كوريا الشمالية وروسيا وإيران إلى قائمة الدول التي تهدد الأمن السيبراني الأمريكي، إلى جانب الصين التي تم تحديدها في إدارة الرئيس "جو بايدن" السابقة كدولة تهدد الأمن السيبراني الأمريكي.وأشار الأمر التنفيذي إلى أن الدول والمجرمين الأجانب يواصلون شن هجمات إلكترونية تستهدف الولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين، واتهم الصين بأنها تمثل التهديد الإلكتروني الأكثر نشاطا واستمرارا للحكومة الأمريكية والقطاع الخاص والبنية التحتية الرئيسية في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن هناك أيضا تهديدات كبيرة تؤثر على الأمن السيبراني الأمريكي تأتي من قبل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول.ودعا "ترامب" في الأمر التنفيذي وزارة التجارة ووزارة الأمن الداخلي والجهات المعنية الأخرى إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن السيبراني من أجل مواجهة التهديدات الصادرة عن تلك الدول الأربع، بما في ذلك كوريا الشمالية.