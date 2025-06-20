الحزب الديمقراطي الحاكم يعتزم إقرار الميزانية التكميلية اليوم

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قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم بيونغ كي" إن الحزب سيقر مشروع قانون الميزانية التكميلية خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الجمعة.وأعلن "كيم" عن هذه الخطة في اجتماع المجلس الأعلى للحزب صباح اليوم، حيث أضح أن تمرير المشروع بشكل مشترك بين الحزبين بات مهددا بسبب إخلال حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بوعوده، موضحا أن الحزب المعارض كان قد وعد بدعم مشروع القانون في حالة عقد يومين من جلسات الاستجواب السياسي، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم وافق بالفعل على تمديد فترة الاستجواب من يوم واحد إلى يومين.وجدد "كيم" دعوته للحزب المعارض الرئيسي لدعم مشروع القانون، الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.وثد انتهت المفاوضات بشأن مشروع القانون بين الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي بالفشل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.ويعتزم الحكم الحاكم تمرير مشروع القانون خلال الجلسة العامة المقرر أن تعقد في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة بغض النظر عن حضور حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي.