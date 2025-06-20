وزير التجارة الكوري يزور واشنطن ليطلب تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية

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سيتوجه وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" إلى الولايات المتحدة مساء اليوم الجمعة لإجراء مشاورات رفيعة المستوى مع الجانب الأمريكي، مع اقتراب الموعد النهائي للسماح بالإعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة الذي حددته الولايات المتحدة ليكون الثامن من شهر يوليو الجاري.وأفادت بعض التقارير بأن الوزير "يوه" سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم رئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، ووزير التجارة "هاوارد لوتنيك"، ليتبادل معهم الآراء حول مفاوضات الرسوم الجمركية بين البلدين.وكان الوزير "يوه" قد قام بزيارة للولايات المتحدة خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي لإجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى هناك.ومن المتوقع أن يقترح الوزير الكوري تمديد فترة السماح بالإعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة على كوريا الجنوبية ومواصلة المحادثات التجارية بين البلدين، وأن يؤكد أن كوريا الجنوبية شاركت في المحادثات بنوايا حسنة وبجدية رغم الظروف السياسية المحلية الصعبة.