الحكومة الكورية تُنفق مبلغا قياسيا لمعالجة مشكلة شيخوخة السكان في عام 2025

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تعتزم حكومة كوريا الجنوبية إنفاق مبلغ قياسي قدره 88.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 65 مليار دولار أمريكي، في غضون هذا العام، لمعالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بعام 2024.وأعلنت اللجنة الرئاسية المعنية بمجتمع الشيخوخة والسياسات السكانية، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن خطة التنفيذ لعام 2025 تتضمن 300 مهمة رئيسية على الحكومة المركزية تنفيذها في السنة الأخيرة من الاستراتيجية الخمسية الحالية.ومن بين الإجمالي، سيُخصص مبلغ 28.6 تريليون وون للتدابير المباشرة لمكافحة انخفاض معدلات المواليد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% في التمويل عن العام السابق.وتُنفذ الحكومات المحلية ستة آلاف و741 مشروعا مُصممة خصيصا لتلبية احتياجات المناطق، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق بنسبة 14.1% ليصل إلى 12.2 تريليون وون.ويقول المسؤولون إنهم بدؤوا بتطبيق تقييمات الأداء، وسيعيدون هيكلة البرامج ذات الأداء الضعيف بالتشاور مع السلطات المالية.