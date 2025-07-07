بنوك الاستثمار العالمية ترفع من توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لعام 2025

Photo : YONHAP News

رفعت العديد من بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام بمقدار عُشر نقطة مئوية.ووفقا لمركز كوريا للتمويل الدولي، توقعت بنوك الاستثمار العالمية في يونيو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بمعدل 0.9%، بزيادة عن توقعات مايو البالغة 0.8%.ورفع بنك باركليز توقعاته من 1% إلى 1.1%، بينما رفع "بانك أوف أمريكا ميريل لينش" توقعاته من 0.8% إلى 1%، ورفع "بانك يو بي إس" توقعاته من 1% إلى 1.2%.ومع ذلك، أبقت بعض البنوك على توقعاتها دون تغيير، مثل "غولدمان ساكس" عند 1.1%، و"نومورا" عند 1%، و"إتش إس بي سي" عند 0.7%، و"سيتي" عند 0.6%، و"جي بي مورغان" عند 0.5%.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ فبراير 2024 التي تُعدّل فيها البنوك الاستثمارية الدولية توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية باتجاه إيجابي.وأرجعت البنوك هذه النتائج إلى استقرار السياسات في ظل حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" الجديدة، التي تنتهج سياسات مالية توسعية بنشاط، مع التوقعات بانتعاش الصادرات في ظل انحسار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.