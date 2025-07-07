بدء تقديم الدفعة الأولى من المساعدات النقدية الحكومية يوم 21 يوليو

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خضع الرئيس الكوري السابق "يون صوك يول" لجولة ثانية من الاستجواب من قبل فريق التحقيقات الخاصة الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية.وعاد يون إلى منزله في حوالي منتصف ليلة السبت، بعد حوالي 15 ساعة من وصوله إلى مكتب المحقق الخاص في مكتب المدعي العام الأعلى في جنوب سيول.وقد بدأ فريق التحقيقات بقيادة المستشار الخاص "تشو أون صوك"، استجواب يون في الساعة 9 صباحا بشأن مزاعم بأنه أمر بعرقلة اعتقاله في يناير فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية. كما ورد أن المحققين استجوبوا يون حول الظروف المحيطة باجتماعات مجلس الوزراء التي عقدت قبل مرسوم الأحكام العرفية وبعده، بالإضافة إلى مزاعم بأنه حاول عمدا إثارة رد عسكري من قبل كوريا الشمالية لتبرير ذلك الإجراء.وقد اختتمت الجلسة في حوالي الساعة 6:30 مساء، واستمرت حوالي ثماني ساعات ونصف، باستثناء استراحة غداء لمدة ساعة واحدة.وتخطى يون العشاء وقضى حوالي خمس ساعات في مراجعة محضر الاستجواب قبل أن يعود إلى منزله.