شركة إس كي للاتصالات تبدأ خدمة معلومات استرداد غرامات الإنهاء المبكر

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بدأت شركة إس كي للاتصالات في تقديم معلومات حول استرداد غرامات الإنهاء المبكر المفروضة على المستخدمين الذين يرغبون في تغيير شركات الاتصالات بعد اختراق بياناتهم في أبريل بسبب حادثة قرصنة.ونشرت الشركة يوم السبت إشعارا ورابطا لصفحة استرداد الأموال على تطبيق خدماتها عبر الإنترنت "تي ورلد".وجاءت هذه الخطوة عقب أمر حكومي ذي صلة، مُشيرا إلى إهمال الشركة في حادث اختراق البيانات.وسوف يُطبق الإعفاء على المشتركين في إس كي للاتصالات اعتبارا من منتصف ليلة 18 أبريل، والذين ألغوا أو يُخططون لإلغاء عقودهم بحلول 14 يوليو ردا على الاختراق.ولا يشمل الإعفاء أقساط الأجهزة الشهرية.وسوف يتم قبول الطلبات اعتبارا من 15 يوليو، وسيتم تحويل المبالغ المستردة إلى حساباتهم المالية في غضون سبعة أيام.