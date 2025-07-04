الرئيس الكوري يرسل مبعوثين خاصين إلى 10 دول

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يدرس الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إرسال مبعوثين خاصين إلى الدول الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين، في غضون شهر يوليو الجاري.وأكد المكتب الرئاسي الكوري في بيان اصدره يوم الجمعة الماضي أن الحكومة تعتزم إرسال مبعوثين خاصين، لكنه أضاف أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل ذات الصلة إلا بعد الانتهاء من التنسيق الرسمي مع الدول المعنية.وتبين أن الدول التي يجري النظر في إرسال مبعوثين خاصين إليها تشمل كلا من الاتحاد الأوربي وفرنسا وأستراليا والهند وكندا، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان والصين.وأفادت بعض التقارير بأن المكتب الرئاسي الكوري يدرس أيضا إمكانية إرسال مبعوث خاص إلى روسيا، التي تقاربت مع كوريا الشمالية في ظل الحرب ضد أوكرانيا.