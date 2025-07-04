ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستنهي المفاوضات التجارية بعد غد الأربعاء

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم الاثنين في إرسال خطابات تخطر من خلالها 15 دولة بمعدلات الرسوم الجمركية.وأضاف "ترامب" في تصريح أدلى به للصحفيين قبل صعوده للطائرة الرئاسية في "نيوجيرسي"، أمس الأحد، أن المزيد من الخطابات سيتم إرسالها يومي الثلاثاء والأربعاء.وأوضح أن الولايات المتحدة أبرمت أيضا بعض الاتفاقات مع عدد من الدول، وبالتالي فسوف يكون هناك مزيج من الرسائل والاتفاقات.وتوقع "ترامب" أن تختتم المفاوضات مع معظم الدول حتى التاسع من يوليو، وهو ما سيسفر إما عن اتفاق رسمي أو عن إصدار خطاب بفرض رسوم جمركية.ومن جانبه، قال وزير التجارة الأمريك "هاوارد لوتنيك"، الذي رافق "ترامب" في رحلته، إن معدلات الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأول من أغسطس، مشيرا إلى أن بلاده تجري حاليا بنشاط مفاوضات تجارية مع عدد من الدول.