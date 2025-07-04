معدلات تأييد الرئيس لي تتجاوز 60%

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تجاوزت معدلات تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" 60% بعد مرور حوالي شهر واحد على تنصيبه.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الثلاثين من يونيو وحتى الرابع من يوليو على 2508 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس إلى 62.1%، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي منذ تنصيبه.وبلغت معدلات المعارضة 31.4%، بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.وفي استطاع آخر للرأي تم إجراؤه يومي الثالث والرابع من يوليو على 1003 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 53.8%، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 28.8%، بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها معدلات تأييد حزب قوة الشعب عن 30% منذ 6 أشهر.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.